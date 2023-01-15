في ثلاث محافظات.. حوادث دهس وحرق وصعق تودي بحياة ثلاثة أشخاص

شفق نيوز/ أفادت ثلاثة مصادر أمنية، يوم الأحد، بتوقيف مدرس في نينوى إثر اعتدائه على تلميذ، فيما لقي تلميذ آخر مصرعه نتيجة صعقة كهربائية بالنجف، فضلاً عن مصرع امرأة حرقاً وتعرض مختل عقلياً إلى حادث دهس في ذي قار.

وأخبر أحد المصادر، وكالة شفق نيوز، أن "شرطة نينوى أوقفت مدرساً بعد اعتدائه على تلميذ من مدرسة أخرى وضربه على وجهه أثناء سفرة مدرسية، في مجمع السدير السياحي".

وأضاف المصدر، أن "الأستاذ أنكر اعتداءه على التلميذ في مركز الشرطة، لكن شهوداً أثبتوا صحة الادعاء، وأرسلت الشرطة الطفل إلى المستشفى للحصول على تقرير طبي، ويرجح أن أنفه قد كُسر لكن لم يظهر التقرير حتى الآن".

وفي النجف، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "تلميذاَ في الصف السادس الابتدائي، لقي مصرعه بحادث صعق أثناء عودته من المدرسة، إلى منزله بمنطقة السهيلية وسط مدينة النجف".

وأوضح المصدر، أن "التلميذ تعرض لصعقة بعمود كهرباء رطب بالمياه نتيجة الأمطار الأخيرة، حيث أبلغ الأهالي عنه بوقت سابق، لكن دون تحريك من الجهات المختصة في المحافظة".

أما ذي قار، فسجلت المحافظة عدداً من الحوادث الأمنية، بينها وفاة امرأة بحادث حريق منزل شمالي الناصرية.

وأبلغ مصدر أمني في ذي قار، الوكالة، أن "امرأة تبلغ من العمر 27 عاماً توفيت أثناء احتراق منزلها الواقع في قضاء الشطرة شمالي المحافظة"، مبيناً أن "أربعينياً مختلاً عقلياً توفي نتيجة تعرضه لحادث دهس في منطقة حي الفداء وسط مدينة الناصرية".

وأشار المصدر، إلى أن "الأجهزة الأمنية ضبطت عجلتين نوع تريلة محملتين بمادة السكراب دون ترخيص من قبل سيطرات الطرق الخارجية، حيث تمت احالتهما للجهات المختصة بتهمة تهريب مادة السكراب".

وعلى الجانب الآخر، تعرضت عجلة نوع كيا (موهافي) لحادث سير نتيجة انقلابها على الطريق الدولي، حيث أدى الحادث إلى أصابة سائقها ووفاة مرافقته التي يبلغ عمرها 26 عاماً".