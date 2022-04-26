في ثلاث محافظات.. حوادث امنية وعمليات إلقاء قبض على مطلوبين وعملية تخريب واحدة

شفق نيوز/ شهدت ثلاث محافظات عراقية يوم الثلاثاء، العديد من الحوادث الامنية وعمليات القاء القبض على مطلوبين للقضاء.

ووفقا لبيان للشرطة الاتحادية ورد لوكالة شفق نيوز؛ تمكنت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات الفوج الثالث ومفرزة من مركز شرطة الحرية، من إلقاء القبض على متهم مطلوب وفق أحكام المادة ٤٥٦(نصب واحتيال) في منطقة (الحرية ) ببغداد .

كما ألقت قوة من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية عن طريق تنفيذ ممارسة أمنية بالاشتراك مع مفرزة من استخبارات الفوج الثالث، القبض على متهم في منطقة (الحرية) بعد قيامه بسرقة دراجة نارية وبعد توجه القوة إلى المكان المقصود تم إلقاء القبض عليه بالجرم المشهود وضبط بحوزته دراجة نارية (نوع هونداي) مسروقة بالإضافة الى حيازته سلاح مسدس محور .

تم إحالتهما مع المواد المضبوطة اصولياً الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهما.

كما تمكنت قوة من (فرقة المشاة السادسة، لواء القوات الخاصة الثاني، لواء مغاوير/قيادتنا) مسندة بمفارز الوكالات الاستخبارية وبتنسيق مع قسم استخبارات قيادتنا من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة ٤/١ ارهاب، أثناء رصد تحركاتهم ضمن قاطع المسؤولية شمال وغرب بغداد، بالإضافة الى اعتقال إرهابي ثالث من قبل قواتنا الأمنية في فرقة المشاة السابعة عشر وبالاشتراك مع مفرزة من مكتب استخبارات اللطيفية جنوب بغداد.

وأشار البيان؛ إلى انه "على صعيد متصل؛ تمكنت قطعاتنا الأمنية المنتشرة في جانب الرصافة متمثلة بقوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من إلقاء القبض على تسعة متهمين هم أطراف مشاجرة ودكة عشائرية بعد أن تمـكنت القوة مــن فضهما ضمن منــاطق شرقـي بغداد (حي الكوفة، كاسر بوص) والتي أدت إلى قتل شخص وإصابة اثنين آخرين خلال تلك المشاجرات ومصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم وبالجرم المشهود".

ولفت إلى أنه "تم احالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم العادل".

وفي غضون ذلك؛ ابلغ مصدر وكالة شفق نيوز؛ بأن اثنين من منتسبي نجدة بغداد ومدنيين اثنين أصيبوا نتيجة حادث سير ضمن شارع 66 في منطقة العبيدي بين ثلاث عجلات ودراجة نوع تكتك وعجلة تابعة للنجدة".

وفي محافظة واسط؛ تعرض مواطن في مدينة الكوت يعمل في بيع البالونات الى بتر للساق وإصابات متفرقة في الجسم، إثر انفجار قنينة لغاز الهيدروجين أثناء عمله في ملء البالونات (النفاخ) وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

في حين؛ كشف فرع شركة توزيع كهرباء البصرة عن خروج قابلو خط 11 k.v مغذي الشمالية في منطقة عمل شركة النرجس (شارع بريد الأندلس) عن العمل بسبب تعرضه للتخريب والسرقة.

وقال بيان لفرع الشركة ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه يستنكر ما وصفه بالعمل الجبان من بعض ضعاف النفوس بسرقة وتخريب القابلو علما ان المغذي قادم من محطة الاندلس الثانوية 11/33 k.v وأنه تم فتح تحقيق بالحادث من أجل تحديد هوية المتورطين وإلقاء القبض عليهم.