في ثلاث محافظات.. حالة انتحار واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات

شفق نيوز / سجلت ثلاث محافظات عراقية، يوم الاثنين، حوادث منفصلة، بينها حالة انتحار، واعتقال 11 متهما بالتزوير والسرقة وحيازة المخدرات.

في بغداد، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "شابا من مواليد 1998 أقدم صباح اليوم، على الانتحار بواسطة قطعة قماش معلقة في إحدى غرف المنزل بمنطقة حي الجامعة غربي العاصمة، لأسباب غامضة".

وفي العاصمة أيضا، اعتقلت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد، "أربعة متهمين بقضايا التزوير ضمن مناطق الكاظمية والصالحية وابي غريب والمحمودية".

كما نفذت مفارز المديرية "أوامر إلقاء قبض بحق عدد من المتهمين بجرائم السرقة ضمن مكاتب مكافحة إجرام باب الشيخ وبغداد الجديدة والتاجي والحرية والكرادة والمنصور وحي العامل".

وأشارت إلى "قيامها بإحالة جميع المتهمين الملقى القبض عليهم إلى الجهات المعنية لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

وفي النجف، ألقت مفارز قسم مكافحة مخدرات المحافظة التابعة إلى المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، القبض على "(6) متهمين وضبط بحوزتهم (668) غراما من مادة الكريستال المخدرة وميزان إلكتروني".

بينما شهدت البصرة، إلقاء القبض على "أحد أفراد عصابة لتجارة وترويج المخدرات وضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال المخدرة وأدوات تعاط وبندقية نوع سمينوف ومسدس".

واتخذ قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في البصرة "الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وأحالهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".