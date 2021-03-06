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في ثلاث محافظات جنوبية: استهداف صحفي ومقتل شاب وسطو مسلح

Category: أمـن

Date: 2021-03-06T12:22:09+0000
في ثلاث محافظات جنوبية: استهداف صحفي ومقتل شاب وسطو مسلح

شفق نيوز / كشف صحفي من محافظة ميسان، يوم السبت، عن استهداف منزله بعبوة ناسفة أسفرت عن أضرار مادية فقط، فيما أفادت مصادر أمنية، بالعثور على جثة شاب مغدور في البصرة، فضلا عن تنفيذ عملية سطو مسلح على منزل في ذي قار.

وأبلغ الصحفي علي عبد الواحد، وكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة استهدفت عجلته ومنزله فجر اليوم في محافظة ميسان، مما تسبب بأضرار مادية جسيمة أدت لإحراق عجلته وسقوط شبابيك المنزل والباب الخارجي".

وأضاف عبد الواحد، أنه "يجهل حتى الآن المسؤولين عن هذا العمل"، موضحا أنه "يعمل حاليا رئيس اتحاد الصحفيين في ميسان، وقد تقاعد منذ أكثر من عامين عن العمل الصحفي الميداني، ولا يملك أي عداوة مع أي جهة سياسية أو حكومية في المحافظة".

وفي البصرة، أفاد مصدر في شرطة المحافظة، بالعثور على جثة شاب مقتول نتيجة تعرضه لرصاصة، بعد اختطافه من قبل مجهولين من داخل داره في منطقة المعقل".

وفي السياق، أبلغ مصدر آخر، وكالة شفق نيوز، أن "عصابة حاولت تنفيذ عملية سطو مسلح وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، إلا أن عمليتهم انتهت باشتباك مسلح مع أفراد المنزل المستهدف".

وبين المصدر، أن "الاشتباك انتهى بمقتل أحد أفراد العصابة، وجرح آخر اعتقلته القوات الأمنية بعد تطويقها منطقة الحادث".

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