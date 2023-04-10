في ثلاث محافظات.. جريمة قتل وهجوم مسلح على مدرسة واعتقال "بائع رز الحصة التموينية"

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم الإثنين، بتسجيل حوادث أمنية متفرقة بينها ارتكاب جريمة قتل في محافظات ذي قار وميسان والنجف.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم على رجل خمسيني داخل عجلته وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة، فأردوه قتيلاً على الفور"، لافتا إلى أن "زوجة المجنى كانت بجواره حيث تقدمت بالشكوى ضد اشخاص لهم خلاف عائلي سابق معهم".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية على الفور لاحقت الجناة وقامت باعتقال احدهم، وتم نقله لمركز تحقيق خاص".

وفي ميسان، ذكر مصدر لوكالة شفق نيوز؛ أن "شخصاً مجهولاً أقدم على فتح النيران بكثافة ضد متوسطة ابن الهيثم في منطقة القادسية، وسط مدينة ميسان، مركز المحافظة"، موضحاً أن "الهجوم انتهى بإصابة عجلة مدير المدرسة باضرار جسيمة، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة الهوية".

وفي النجف، أفاد مصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوة من الاستخبارات في المحافظة تمكنت من اعتقال تاجر جملة وسط المدينة بعدما داهمت مقره التجاري"، مبيناً أن "التاجر كان يعمد على اعادة تعبئة الرز المخصص لأغراض السلة الغذائية باكياس شركات تجارية ومن ثم بيعها بالسوق الحرة بأسعار مضاعفة".