في ثلاث محافظات.. جريمة قتل "غامضة" ومواطن يفقد قدمه بانفجار والسجن لامرأة قتلت طفلاً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة شاب شرقي المحافظة، فيما أصيب مواطن بانفجار لغم أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة شاب بعمر 17 عاماً وعليها اثار اطلاق نار، شرقي كركوك، وتم نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية".

وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة والتعرف على الجناة".

إلى ذلك أبلغ مصدر محلي في محافظة البصرة، وكالة شفق نيوز، بأن "لغماً أرضياً من المخلفات الحربية انفجر على أحد المواطنين في منطقة المملحة بقضاء الفاو، ما أدى إلى بتر قدمه"، مبيناً أنه تم نقل المواطن إلى المستشفى لتلقي العلاج وإنقاذ حياته.

فيما أصدرت محكمة جنايات واسط حكماً بالسجن المؤبد بحق امرأة اقدمت على قتل ابن ضرتها البالغ من العمر ست سنوات خنقاً بواسطة وسادة ورمي جثتهِ في النهر بقضاء الموفقية في محافظة واسط.