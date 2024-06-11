في ثلاث محافظات.. تفكيك شبكة تزوير وضبط متسللين أجنبيين واعتقال متهمين بإلقاء قنبلة

شفق نيوز/ أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على عصابة مكونة من خمسة متهمين يقومون بتزوير الأوراق الثبوتية للمركبات في محافظة الديوانية.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بناءً على معلومات استخبارية دقيقة نفذت مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة الديوانية عمليات منفصلة أسفرت خلالها عن إلقاء القبض على خمسة متهمين يقومون بتزوير الأوراق الثبوتية للمركبات وبيعها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، كما ضبطت بحوزتهم على مستمسكات و أرقام عجلات مزورة".

وتابعت: "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحةً عن قيامهم بهذه الأعمال بعد مواجهتهم بالأدلة الثبوتية، وأُحيلوا الى الجهات التحقيقية المختصة لينالوا جزاءهم العادل".

من جهتها قامت قيادة قوات الحدود، بإلقاء القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود في محافظة البصرة.

وقالت القيادة في بيان إن "الفوج الثاني في لواء الحدود السادس عشر ضمن قيادة حدود المنطقة الرابعة، تمكن من إلقاء القبض على متسللين أجنبيين اثنين حاولا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة، إذ تم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

وفي خبر آخر، كشفت قيادة شرطة بغداد الرصافة، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهم برمي رمانة هجومية على دار أحد المواطنين ضمن منطقة سبع قصور.

وقالت القيادة في بيان ورد لشفق نيوز، إنه "بأشراف ومتابعة قائد شرطة بغداد الرصافة اللواء شعلان علي صالح الحسناوي، وبعد ورود اخبار بقيام أشخاص برمي رمانة هجومية على دار أحد المواطنين ضمن منطقة سبع قصور ولاذوا بالفرار، وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل مختص من قسم شرطة الشعب ومركز شرطة سبع قصور".

ولفتت إلى أنه "تم جمع المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ليتم التعرف على المتهمين حيث تم نصب كمين لهم والقبض عليهم،، ولدى التحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بالجريمة ليتم ايداعهم التوقيف لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".