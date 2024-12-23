في ثلاث محافظات.. تفكيك شبكة احتيال واعتقال مزورين يضعون صفة "شهداء" لـ"إرهابيين"

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، يوم الاثنين، عن تفكيك شبكة احتيال تستغل المواطنين بحجة تقديم سلف مالية في النجف، والقبض على شخص يقوم بتحرير صكوك بدون رصيد في المثنى، ومزورين اثنين في بغداد.

وقال إعلام الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على شكوى وردت إلى جهاز الأمن الوطني عبر منصاته الإلكترونية الرسمية، تمكنت مفارزنا في محافظة النجف من القبض على شخصين يديران مكتباً وهمياً".

وبين أنه "بعد جهد استخباري وميداني وتسجيل شكوى لـ(7) أشخاص متضررين، تبين أن هذا المكتب يوهم المواطنين بتقديم سلف مالية مجزية لهم مقابل مبلغ 650 ألف دينار عراقي لكل سلفة من خلال طلب مستمسكاتهم الرسمية بحجة إصدار بطاقات (كي كارد) مزورة"، لافتاً إلى أنه "من خلال إجراء التحقيقات، تبين أن هذا المكتب غير مرخص ويعمل بطريقة احتيالية.

وأوضح أن "عملية إلقاء القبض جرت وفقاً لمذكرات قضائية واستناداً للمادة (57) من قانون المصارف وبدلالة المادة (456) من قانون العقوبات العراقي، كما تم ضبط 58 بطاقة (كي كارد) مزورة في المكتب، لتحال مع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة".

وتابع البيان: "في محافظة المثنى ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة عن وجود شخص يقوم بتحرير صكوك بدون رصيد، جرى استدراج المتهم إلى كمين وإلقاء القبض عليه بالجرم المشهود حيث ضبط بحوزته صك مزور ومبالغ مالية".

ولفت إلى أنه "في العاصمة بغداد ألقى جهازنا القبض على متهمين اثنين وفق أحكام المادة 289/298 من قانون العقوبات العراقي لقيامهما بتزوير المعاملات التقاعدية للعناصر الإرهابية بصفة (شهداء) لدى مؤسسة الشهداء".

وأكد أنه "جرى إحالة المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".