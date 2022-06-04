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في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

Category: أمـن

Date: 2022-06-04T06:13:02+0000
في ثلاث محافظات.. تفاصيل عملية لجهاز مكافحة الإرهاب استمرت 7 أيام (صور)

شفق نيوز / أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، يوم السبت، نتائج سلسلة واجبات نوعية، نفذها جهاز مكافحة الإرهاب في ثلاث محافظات، نتج عنها مقتل 13 عنصراً من تنظيم "داعش".

وقال الناطق باسم القائد العام، اللواء يحيى رسول، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "جهاز مكافحة الارهاب، شرع منذ يوم 28 أيار الماضي ولغاية يوم أمس، بسلسلة واجبات نوعية حساسة شملت محافظات كركوك، نينوى، وديالى، وأسفرت عن مقتل 13 إرهابياً من عصابات داعـش داخل وكر".

وأضاف اللواء رسول، أن "جثث قتلى داعش طُمرت تحت الصخور الكبيرة بعملية نوعية نفذها عناصر الجهاز، بإسناد من القوة الجوية العراقية في سلسلة جبال قرة جوغ ضمن قضاء مخمور، وذلك بدلالة أحد الإرهابيين الذين تم إلقاء القبض عليهم من قبل إستخبارات الجهاز".

وعلى صعيد مُتصل، أشار رسول، إلى عثور قوات الجهاز على "عدد من المخابئ والجحور تحوي أسلحة وعبوات ناسفة وأجهزة اتصال تابعة للعصابات الإرهابيـة، في كل من جبال حمرين بمُحافظة ديالى وفي قرية العواشرة بوادي زغيتون بمُحافظة كركوك.

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