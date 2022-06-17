في ثلاث محافظات.. انتحار فتاتين ومقتل مدنيين

شفق نيوز / أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار لفتاتين ضمن محافظة بابل، فيام اختطفت مجموعة مسلحة شاباً في محافظة ديالى وقتلته.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "فتاة في السابعة عشر من عمرها من سكنة ناحية الكفل جنوب الحلة، أقدمت على شنق نفسها داخل منزلها، وأخرى في السادسة عشر من عمرها انتحرت بشنق نفسها داخل منزلها في حي الامام وسط الحلة".

وأضاف المصدر، أن "أسباب انتحار الفتاتين ما زالت مجهولة، فيما تجري الجهات المختصة تحقيقا بالحادثتين".

إلى ذلك، ذكر مصدر آخر، للوكالة، أن "مجموعة مسلحة مجهولة اختطفت شابا في قرية المخيسة التابعة لناحية أبي صيدا، وتم العثور على جثته قرب نهر ديالى شمال شرق بعقوبة".

وأوضح المصدر، أن "الشاب خرج من السجن منذ أشهر، وتم اختطافه وقتله بظروف وأسباب غامضة، ويجري التحقيق بها من قبل السلطات الأمنية".

في سياق متصل، ذكر مصدر أمني، للوكالة، أن "مدنياً من مواليد ٢٠٠١ قتل برصاص منتسب كان بزيه المدني، أطلق النار عليه في سوق حي صدام بالجانب الأيسر من الموصل، مما ادى الى اصابته برصاصة في رأسه، ادت الى مقتله بعد نقله الى المستشفى".

وأضاف المصدر، أن "الشرطة توصلت إلى الجاني وهو منتسب شرطة وتلاحقه لإلقاء القبض عليه".

وبحسب روايات شهود عيان فان الخلاف بين الضحية والجاني كان على "مكان وقوف سيارة الجاني ولكن لم يتسن التأكد فيما اذا كان هناك أسباب أخرى وراء دافع إطلاق النار من الجاني على الضحية".