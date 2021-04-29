في ثلاث محافظات.. اعْتِقَال مُتَّهَمَيْن بالإرهاب وانتحار شاب ورجل يقتل شقيقته

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، تواصل عملية تأمين المراكز الانتخابية، وتنفيذ واجبات البحث والتفتيش ضمن قاطع المسؤولية.

اعتقالات ومواد متفجرة

وأضاف بيان لقيادة عمليات بغداد ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الفرقة قامت باعتقال عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم وفق المادة 4/1 إرهاب، وضبط أسلحة غير مرخصة شمالي شرق بغداد.

وأشار البيان إلى تمكن قوة من فرقة المشاة السابعة عشرة من اعتقال عدد من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم متهم بالتزوير، وضبط أعتدة ومواد متفجرة، جنوبي بغداد.

ولفت إلى أن الفرقة الأولى شرطة اتحادية تمكنت من اعتقال ثلاثة متهمين ضمنهم امرأة بتهمة ترويج المخدرات وضبط بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة.

وتابع البيان؛ ان الفرقة الثانية شرطة اتحادية اعتقلت عددا من المطلوبين للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالسرقة، وضبط اسلحة غير مرخصة واعتدة، ضمن قاطع مسؤولية الفرقة. وتمكنت المفارز المشتركة في عمليات بغداد من اعتقال متهمين بترويج المخدرات، وضبط مواد مخدرة، ومصادرة أسلحة غير مرخصة، واعتقال متهمين اثنين بتهمة انتحال صفة رسمية.

وأشار إلَى ضَبَطِ عَدَدَ مِنْ العَجَلاتِ الَّتِي لَا تُحْمَلُ أوْراقاً ثُبُوتِيَّة فِي جَانِبَيْ الكَرْخِ والرُّصَافَة.

انتحار شاب

وفي السياق الأمني؛ أفاد مصدر في شرطة محافظة بابل، اليوم، بأن شابا يبلغ من العمر (32) عاماً أقدم على الانتحار من خلال شنق نفسه داخل منزله في منطقة البكرلي

وأضاف المصدر؛ أن القوات الأمنية تجري تحقيقا في الحادث لمعرفة الأسباب والدوافع، التي دفعت الشاب إلى الانتحار.

قاتل شقيقته

من جهتها؛ أعلنت وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية؛ القبض على متهم بعمر 25 سنة؛ أقدم على قتل شقيقته (28 سنة) في منزلهما بعدة اطلاقات ناريه من بندقية كلاشنكوف استقرت في الرأس بسبب خلافات عائلية في محافظة الديوانية، بحسب بيان إعلام وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ورد لوكالة شفق نيوز.