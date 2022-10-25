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في ثلاث محافظات.. اعتقال 4 مطلوبين بتهم أبرزها الارهاب وتجارة المخدرات

Category: أمـن

Date: 2022-10-25T09:48:07+0000
في ثلاث محافظات.. اعتقال 4 مطلوبين بتهم أبرزها الارهاب وتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص بينهم مطلوبين بتهم الارهاب وتجارة المخدرات في ثلاثة محافظات.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "من خلال التنسيق العالي مع الاجهزة الامنية في اقليم كوردستان، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن السليمانية التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والأمن من إلقاء القبض على احد المطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة (٤) من قانون مكافحة الإرهاب الصادرة من محكمة تحقيق نينوى"، مبينة أن "عملية القبض عليه تمت من خلال تواجده في محافظة السليمانية بالتنسيق والتعاون مع مديرية اسايش السليمانية".

الى ذلك ووفقاً لمعلومات استخبارية تمكنت "مفارز مديرية استخبارات وامن ذي قار وبالتعاون مع شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية من القاء القبض على مطلوبين اثنين للقضاء وفق احكام المادتين (٢٨،٣٢) مخدرات في قضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، بحوزتهما ٣ رمانات واسلحة واعتدة مختلفة"، وفقا لبيان الخلية، الذي لفت الى "مصادرة هذه الأسلحة واحالة المتهمين إلى التحقيق".

وفي السياق ذاته القت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد وبالتنسيق مع الفرقة الحادية عشر القبض على "أحد المطلوبين للقضاء بتهم تجارة المواد المخدرة في منطقة الحسينية، صادرة بحقه مذكرة قبض وفق المادة (٢٨)مخدرات"، بحسب بيان الخلية.

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