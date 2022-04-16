في ثلاث محافظات.. اعتقال متهمين بالمخدرات والنزاعات والسطو المسلح

شفق نيوز/ أعلنت قوات الأمن العراقية، يوم السبت، اعتقال خمسة متهمين بنزاعات عشائرية وآخرين بتجارة المخدرات والسطو المسلح في محافظات ميسان والمثنى والبصرة جنوبي البلاد.

في ميسان، أوضحت مديرية شرطة المحافظة، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "قوة أمنية من قسم شرطة قضاء قلعة صالح جنوبي مدينة العمارة بالاشتراك مع قوة من الجيش العراقي وبعد سماع صوت إطلاق نار في إحدى مناطق القضاء سارعت بالتوجه إلى مكان الحادث وإجراء عمليات التفتيش بحثاً عن المتورطين بإطلاق العيارات النارية، ليتم القبض على خمسة متهمين من أطراف المشاجرة والمتسببين بإطلاق العيارات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم فور إلقاء القبض عليهم أصولياً.

أما في المثنى، أكدت مديرية شرطة المحافظة، وفق بيان ورد للوكالة، "جمع معلومات وأدلة بوجود شخصين متهمين يقومان بالمتاجرة بمادة الكريستال، حيت تمكن قسم مكافحة المخدرات في المثنى من القبض عليهما من خلال نصب كمين أمني محكم لهما حيث كانا يستقلان عجلتهما الخاصة نوع كيا بنگو قادمين من محافظة النجف".

وأضافت الشرطة، أن "أثناء تفتيش العجلة ضبط بحوزتهما كيس أصفر ملفوف يحتوي بداخله على مادة بلورية الشكل بيضاء اللون وهي مادة الكريستال المخدرة بوزن (400 غرام).

وفي البصرة، أبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن "مسلحاً يستقل مركبة نوع (تويوتا بيك آب) اعترض صاحب صيرفة أثناء توجهه إلى محل الصيرف في قضاء الزبير غرب البصرة وتحت تهديد السلاح سرق مبلغاً قدره 20 مليون دينار و600 دولار".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية مشتركة قامت بمتابعة المركبة وضبطها مع حائزها، وتسليمه إلى مكافحة إجرام الزبير، للتحقيق معه".