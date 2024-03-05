في ثلاث محافظات.. اعتقال إرهابي وتاجر مخدرات ومزور لوحات مرورية

شفق نيوز/ ألقت القوات الأمنية في محافظات بغداد وبابل والمثنى، يوم الثلاثاء، القبض على إرهابي وتاجر مخدرات ومزور للوحات السيارات.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن بابل وبالتعاون مع الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية، تمكنت من الإطاحة بأحد عناصر عصابات داعش الإرهابية الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وبينت أن "عملية إلقاء القبض جاءت من خلال نصب كمين محكم وعملية استدراج للإرهابي من ناحية اللطيفية إلى قضاء المسيب، وهو أحد أبرز أهداف المديرية".

وفي السياق، أشارت إلى أن "مفارز مديرية استخبارات وأمن المثنى وبالتنسيق مع شؤون المخدرات ألقت القبض على أحد تجار ومروجي المواد المخدرة في قضاء الخضر الصادرة بحقه مذكرة قضائية وفق أحكام المادة 28 مخدرات".

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان ورد للوكالة، أنه "وفق معلومات ومتابعة أمنية دقيقة تمكنت مفارز اللواء الأول من الشرطة الاتحادية وبإسناد الجهد الاستخباري من إلقاء القبض على متهم وفق أحكام المادتين 289 و298 تزوير".

وأوضح أنه "أثناء تفتيش داره شرقي العاصمة بغداد تم ضبط ورشة يعمل فيها لصناعة قوالب وأرقام مرورية، وواجهات (ليبلات) أرقام وحروف، ونسخ لوكالة ووصولات رسوم مروري، وأجهزة صف اللوحات وماكنة لحام، وقاطع للوحات، ومنشار يدوي، إضافة إلى 13 لوحة مرورية مزورة، و5 سنويات مرورية، و4 إجازات سوق".

ولفت إلى أنه "تمت إحالة المتهم مع المضبوطات أصولياً إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".