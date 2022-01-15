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في ثاني هجوم من نوعه .. قصف صاروخي يستهدف قاعدة "زليكان" والقوات التركية ترد

Category: أمـن

Date: 2022-01-15T21:08:34+0000
في ثاني هجوم من نوعه .. قصف صاروخي يستهدف قاعدة "زليكان" والقوات التركية ترد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول يوم الأحد بأن قاعدة "زليكان" العسكرية التي يتواجد بها قوات تركية شمال شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى تعرضت لقصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن ثلاثة صواريخ سقطت بمحيطة القاعدة العسكرية.

وأضاف المصدر أن المدفعية التركية ردت على موقع إطلاق الصواريخ، من دون معرفة المزيد من التفاصيل.

وتعرض محيط قاعدة "زليكان" التركية في نينوى، لقصف صباح يوم أمس السبت، بصاروخين نوع "كاتيوشا".

ولم يسفر القصف عن سقوط إصابات بين صفوف القوات التركية المتواجدة داخل القاعدة، وفقا لمصدر أمني.

وتتواجد القوات التركية في معسكر زليكان التابع لقضاء بعشيقة شمال شرق الموصل مركز نينوى، والتي طالما أثارت خلافاً بين بغداد وانقرة التي تقول إن تواجدها من أجل مكافحة حزب العمال الكوردستاني.

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