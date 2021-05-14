في ثاني حادث من نوعه خلال ساعات .. تسعة جرحى بمشاجرة داخل مطعم في كركوك

شفق نيوز/ أُصيب تسعة أشخاص على الأقل يوم الجمعة بمشاجرة عنيفة اندلعت بين عدة أشخاص داخل مطعم في مدينة كركوك.

وقال مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى آزادي العام تلقى جرحى أصيبوا اثر مشاجرة بين طرفين داخل مطعم ركن الكرادة في منطقة "روناكي" مقابل كلية القانون سابقا وهم كل من.

وبحسب المصدر فإن عدد المصابين تسعة أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 11 عاما، مشيرا إلى أن الإصابات حدثت بواسطة إطلاق النيران والآلات الحادة.

وهذا ثاني حادث من نوعه يقع في كركوك خلال أقل من 24 ساعة فقد أفاد مدير شرطة محافظة كركوك العميد كاوه غريب في وقت سابق من اليوم بإصابة ستة أشخاص بجروح بنزاع اندلع بين أُسرتين في أحد أحياء المدينة.

وقال العميد غريب في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن نزاعاً اجتماعياً اندلع بين أُسرتين في حي غرناطة بمدينة كركوك أُستخدمت فيه الأسلحة النارية الخفيفة.

وأضاف أن النزاع أسفر عن إصابة ستة أشخاص بجروح من بين الجانبين، مشيرا إلى أن قوات الشرطة تمكنت من فضّ النزاع والسيطرة على الموقف.