في ثاني حادث..  حريق مجهول يأتي على مسجد بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم السبت، بنشوب حريق داخل مسجد عند أطراف قضاء بلدروز شرق مدينة بعقوبة مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن حريقاً مجهول المصدر نشب في جامع النبي اسماعيل عند اطراف قضاء بلدروز، (30 كم شرق بعقوبة).

واضاف، ان فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق بالكامل الذي التهم أجزاء واسعة من المسجد، مبينا ان الحادث مجهول وقيد التحقيق الأمني.

يذكر أن الحريق هو الحادث الثاني من نوعه في بلدروز خلال اقل من شهر بعد نشوب حريق سابق في جامع الرحمن في القضاء نفسه.