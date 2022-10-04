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في ثاني حادث اليوم.. إصابة مراهقة وشقيقها بإطلاقات "عابثة" ببغداد

Category: أمـن

Date: 2022-10-04T17:13:38+0000
في ثاني حادث اليوم.. إصابة مراهقة وشقيقها بإطلاقات "عابثة" ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإصابة مراهقة وشقيقها بالخطأ أثناء عبثهما بسلاح ناري شمالي العاصمة، فيما هاجم مسلحون مجهولون منزلاً في مدينة الصدر شرقيها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فتاة تولد ٢٠٠٥ وشقيقها الشاب تولد ٢٠٠٤ أصيبا بجروح أثناء عبثهما ببندقية صيد داخل منزلهما في منطقة (أم عظام) في قضاء التاجي شمالي بغداد".

وبين أنه "تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب العلاج، فيما فتحت قوة أمنية تحقيقاً بالحادث وبحسب والدهما فإنهما إصابة بالخطأ".

من جانب آخر، أشار المصدر إلى أن "مجموعة مسلحة أطلقت النار على منزل في قطاع ٥٨ بمدينة الصدر، شرقي بغداد، ما أسفر عن أضرار بواجهة المنزل دون تسجيل اصابات بشرية".

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