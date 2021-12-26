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في ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات.. انفجار يستهدف التحالف الدولي بالعراق

Category: أمـن

Date: 2021-12-26T16:19:25+0000
في ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات.. انفجار يستهدف التحالف الدولي بالعراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف رتل للتحالف الدولي يوم الأحد في ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات، ما أسفر عن إصابة سيارة مدنية بأضرار مادية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت على رتل شاحنات تحمل مواد لوجستية لصالح التحالف الدولي في ناحية المشاهدة بقضاء الطارمية شمال بغداد.

وأضاف المصدر، أن الانفجار تسبب بأضرار مادية بإحدى السيارات المدنية المارة على الطريق لحظة وقوع الانفجار، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن إصابات تذكر.

وهذا الهجوم هو الثالث من نوعه خلال اليوم الأحد، إثر هجومين مماثلين وقعا في محافظتي الأنبار والديوانية، دون وقوع إصابات.

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