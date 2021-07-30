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في ثالث هجوم خلال 24 ساعة.. انفجار يستهدف رتلا للتحالف ببابل

Category: أمـن

Date: 2021-07-30T09:30:50+0000
في ثالث هجوم خلال 24 ساعة.. انفجار يستهدف رتلا للتحالف ببابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة يوم الجمعة على رتل شاحنات تحمل معدات لوجستية لصالح التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في محافظ بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن العبوة انفجرت لدى مرور الرتل على طريق بابل السريع، دون إصابات أو أضرار تذكر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه في غضون 24 ساعة الماضية بعد هجومين مماثلين في ذي قار وبابل أمس الخميس.

كما استهدف صاروخ نوع كاتيوشا الخميس المنطقة الخضراء حيث السفارة الأمريكية التي تتعرض إلى جانب قوات عسكرية عراقية تستضيف أمريكيين لهجمات متكررة منذ أشهر طويلة.

وتأتي الهجمات الجديدة، رغم توصل بغداد وواشنطن، الاثنين، إلى اتفاق يقضي بانسحاب القوات القتالية الأمريكية من العراق بحلول نهاية العام الجاري.

ومنذ 2014، تقود واشنطن تحالفا دوليا لمكافحة "داعش"، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، حيث ينتشر بالعراق نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

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