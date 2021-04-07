في ثالث هجوم خلال ساعات.. انفجار يستهدف رتلا للتحالف بالأنبار

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، بتعرض رتل للتحالف الدولي إلى تفجير قرب محافظة الأنبار غربي العراق، في هجوم هو الثالث من نوعه خلال ساعات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق الدولي السريع ضمن محافظة الأنبار غربي البلاد، انفجرت أثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي".

وفي وقت سابق، أفادت مصادر أمنية بتعرض رتل للتحالف الدولي إلى تفجير بعبوة ناسفة قرب محافظة بابل، لكن الرتل واصل إكمال وجهته المقصودة دون توقف.

وفي وقت لاحق، تعرض الرتل نفسه وعلى الطريق ذاته الى انفجار مماثل قريب من التفجير الأول دون اصابات تذكر.