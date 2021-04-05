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في ثالث هجوم خلال ساعات.. انفجار يستهدف التحالف قرب بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-04-05T14:20:29+0000
في ثالث هجوم خلال ساعات.. انفجار يستهدف التحالف قرب بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بانفجار عبوة ناسفة على رتل للتحالف الدولي، الاثنين، قرب العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة، زرعها مجهولون، انفجرت اثناء مرور رتل تابع للتحالف الدولي على طريق اليوسفية السريع جنوب بغداد".

وأضاف المصدر أن الانفجار لم يخلف إصابات أو خسائر.

وهذا ثالث هجوم من نوعه الاثنين؛ إذ أفادت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عبوة ناسفة، انفجرت صباح اليوم، على احدى عجلات رتل في محافظة الديوانية بعد جسر عفك، ضمن قاطع مديرية شرطة الديوانية، دون أضرار مادية أو بشرية، حيث استمر الرتل بالحركة نحو جهته المقصودة".

وأضافت أن "عبوة ناسفة أخرى انفجرت ظهر اليوم على أحدى عجلات رتل في محافظة بابل ضمن قاطع مديرية شرطة بابل، وأيضا لم تخلف أي أضرار مادية أو بشرية، واستمر الرتل بالحركة".

وتتكرر الهجمات ضد أرتال التحالف الدولي وقواتها إلى جانب السفارة الأمريكية في بغداد منذ العام الماضي. وتتهم واشنطن فصائل عراقية مقربة من إيران بالوقوف وراءها.

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