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في ثالث هجوم.. انفجار مزدوج يضرب رتلاً للتحالف الدولي

Category: أمـن

Date: 2021-02-18T21:06:27+0000
في ثالث هجوم.. انفجار مزدوج يضرب رتلاً للتحالف الدولي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني باستهداف رتل شاحنات تحمل معدات التحالف الدولي بانفجار مزدوج مساء الخميس جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عبوتين صوتيتين انفجرتا أثناء عبور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف بالقرب من حقل صبة على طريق الناصرية السريع، دون إصابات".

وهذا ثالث هجوم من نوعه خلال ساعات؛ إذ انفجرت عبوتان ناسفتان على رتلين للتحالف في محافظتي البصرة والديوانية الخميس.

وتتهم الولايات المتحدة، التي تقود التحالف الدولي، فصائل عراقية مرتبطة بإيران، بالوقوف وراء هذه الهجمات وأخرى صاروخية تستهدف سفارتها وقواتها في البلاد.

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