في ثالث حالة هذا العام.. إنقاذ مراهق من الانتحار في الموصل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى، يوم الأربعاء، بأن الشرطة النهرية أنقذت مراهقاً ألقى بنفسه من فوق أحد جسور مدينة الموصل في محاولة للانتحار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مراهقاً يبلغ من العمر 15 عاماً ألقى بنفسه من الجسر الرابع في الموصل، محاولاً الانتحار غرقاً إلا أن الشرطة النهرية لحقت به خلال دقائق وانتشلته من مياه النهر قبل أن يغرق.

وأشار إلى أن هذه هي محاولة الانتحار الثانية من فوق هذا الجسر كونه أعلى جسر في مدينة الموصل.

يشار إلى أن مدينة الموصل سجلت حتى الآن ثلاث محاولات انتحار لشباب منذ مطلع العام الحالي، ففي 19 كانون الثاني الماضي، أفاد شهود عيان في مدينة الموصل، بإنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من فوق أعلى جسر في الموصل، قبل أن يتمكن المارة من منعه في اللحظات الأخيرة، وقبله بأسبوع أيضاً تم إنقاذ شاب من محاولة انتحار في المدينة.