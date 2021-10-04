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في تلال حمرين.. العثور على جثث لعناصر داعش وضبط اعتدة

Category: أمـن

Date: 2021-10-04T20:53:51+0000
في تلال حمرين.. العثور على جثث لعناصر داعش وضبط اعتدة

شفق نيوز/ أعلنت خلية الاعلام الامني، يوم الاثنين، العثور على جثث لعناصر داعش وضبط اعتدة في تلال حمرين بمحافظة ديالى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قطعات الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الأمنية المستمرة لتطهير قواطع المسؤولية من مخلفات العصابات الإرهابية المهزومة حيث نفّذت قوة مشتركة من اللواء الثامن عشر وفوج مغاوير الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، عملية تفتيش وتطهير منطقة قرب تلال(حمرين) جنوب غربي محافظة كركوك".

وأضافت، أن "العملية أسفرت عن العثور على ، 3 جثث لعناصر داعش الإرهابي ،وكرين، حزام ناسف، عبوتين ناسفتين، شريط سلاح BKC، مواد طبية"، مشيرة الى "تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد".

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