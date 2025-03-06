في بغداد و3 محافظات.. وفاة عامل أجنبي وإحباط محاولة انتحار واعتقال مطلوبين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بوفاة عامل هندي الجنسية بحادث عرضي في البصرة، فيما كشفت الاجهزة الامنية عن احباط انتحار شاب من اعلى جسر في بابل، والقبض على مطلوبين للقضاء في ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عاملاً هندي الجنسية توفي وأصيب آخر من نفس الجنسية، بحادث عرضي أثناء العمل في محطة كهرباء الرميلة الغازية التابعة إلى محطة كار الاستثمارية بالبصرة".

وعلى صعيد ذي صلة، اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في بابل، إحباط محاولة انتحار شاب من أعلى جسر.

وذكرت الوكالة في بيان، انها "تمكنت من إحباط محاولة انتحار شاب حاول القفز من أعلى جسر في شط جنوبي المحافظة".

وأظهرت المعلومات الأولية أن الشاب يعاني من اضطرابات نفسية دفعته إلى محاولة الانتحار ، وقد قام مركز الشرطة المختص باتخاذ التدابير القانونية المقتضية في الواقعة، وفقا للبيان.

وفي ديالى كشفت قيادة الشرطة عن "القاء القبض على اثنين من المطلوبين خلال وقت قياسي (بأقل من 24 ساعة) لشروعهم بالقتل خلال مشاجرة وهروبهما الى جهة مجهولة نتيجة خلاف على تنصيب محولة للقدرة الكهربائية اصيب بها وكيل مدير توزيع كهرباء ديالى المهندس سعد حسين ردام التميمي يوم أمس في قضاء المقدادية".

وبحسب بيان للقيادة، "جاءت عملية القاء القبض بإشراف قائد شرطة ديالى اللواء الركن محمد كاظم عطية، على عمل الفريق الامني الذي امر بتشكيله للتحقيق بالحادث وتمكن الفريق الامني من القبض على طرف المشاجرة الهاربين المدعو (م ، ق ،ا ) والمدعو (أ ، ع ،ا) وتم توقيفهما وفق المادة (405 شروع بالقتل ) واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهما لينالا جزائهم العادل".

الى ذلك اعلنت قيادة عمليات بغداد عن اغلاق 13 ساحة "كَراج" لوقوف العجلات "غير رسمية" في جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن "الاغلاق جاء لعدم التزام اصحابها "بالتسعيرة الرسمية" والمقررة من الجهات ذات الاختصاص وذلك ضمن مناطق (مدينة الصدر، السعدون، شارع فلسطين، باب المعظم، المنصور، البتاويين، باب الشيخ) في جانبي الكرخ والرصافة".

ودعت قيادة عمليات بغداد "اصحاب ساحات وقوف العجلات إكمال الموافقات الرسمية من الجهات ذات العلاقة والالتزام بالتسعيرة الرسمية 3 الاف دينار، وذلك لمزاولة العمل بشكل اصولي ووفق السياقات القانونية المعمول بها وتجنبهم للمسائلة القانونية".