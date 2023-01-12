في بغداد و3 محافظات.. اعتقال 36  متهماً بينهم "إرهابيون"

شفق نيوز/ أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على 36 متهماً بينهم إرهابيون في محافظات الأنبار وكركوك وغربي نينوى فضلا عن العاصمة بغداد.

وقال إعلام مديرية الاستخبارات العسكرية، في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة لشعب استخبارات وأمن قيادات الفرق السابعة والعاشرة والحادية عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر والسابعة عشر وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات المذكورة".

وبحسب البيان، فقد أسفرت عن إلقاء القبض على 7 إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرمادي وراوة والمحمودية وزمار والدورة، و 29 متهما بقضايا متنوعة في مناطق متفرقة من المحافظات وقد جرى تسليمهم إلى الجهات المعنية أصولياً.