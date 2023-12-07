في بغداد وواسط.. تحرير مختطفة واعتقال امرأة وعشيقها قتلا زوجها

شفق نيوز/ أفاد إعلام عمليات بغداد، يوم الخميس، بأن معلومات استخبارية "مميزة" نتج عنها تحرير مختطفة واعتقال خاطفها في منطقة الجادرية بالعاصمة.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه من خلال المتابعة وتكثيف الجهد الاستخباري، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء الدرع الركن قائد عمليات بغداد، تمكنت قوة مشتركة من (خلية الخطف، جهاز المخابرات/الكرادة، مكتب أمن الكرادة) بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن قيادة العمليات، من تحرير مختطفة وإلقاء القبض على خاطفها الذي صادرة بحقه سابقاً مذكرة قبض قضائية وفق المادة 28/مخدرات، بتهمة تجارة وترويج المواد المخدرة.

وبينت أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة، ومن خلال المتابعة الحثيثة تم كشف موقعه ومن ثم اعتقاله في منطقة الجادرية بجانب الرصافة.

وأوضحت، أنه تمت إحالة الملقى القبض عليه إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وفي محافظة واسط، تمكنت الشرطة من القبض على امرأة وعشيقها، حيث قاما بقتل المجنى عليه زوجها ورميه في أحد الأنهر الفرعية.

وقالت شرطة واسط في بيان، ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه بعد ورود اخبار بوجود جثة مرمية في أحد الأنهر الفرعية، أوعز على الفور قائد الشرطة بتشكيل فريق عمل بإمرة ضباط تحقيق من قسم مكافحة الإجرام للوقوف على حقيقة ملابسات الحادث وبعد التعرف على هوية المجني عليه وجمع المعلومات والأدلة وبجهود متواصلة و بمهنية عالية وعمل مكثف تم التوصل إلى الجناة والقي القبض عليهما.

وتابع البيان، بعد مواجهتهما بالأدلة اعترفا بجريمتهما، حيث قامت زوجة المجني عليه بالاشتراك مع عشيقها بقتل زوجها ورميه في أحد الأنهر الفرعية .

وصدقت أقوالهما بالاعتراف وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي واتخذت الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما إلى القضاء.