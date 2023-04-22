في بغداد ونينوى .. تفكيك عصابة للخطف وفض شجار بالأسلحة البيضاء ورفع قنبلة "تهديد"

شفق نيوز / أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، من اعتقال خمسة متهمين اختطفوا "حدثاً" قرب منزله، فيما تم اعتقال عدد من الأشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء في حادثين متفرقين بمحافظتي نينوى وبغداد.

وفي محافظة نينوى، قال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إن "مفارز شرطة أم الربيعين القت القبض على خمسة متهمين في ناحية القيارة لارتكابهم جريمة خطف (حدث) قرب منزله في حي العامل بالموصل في 13 اذار/مارس الماضي قبل ان تتمكن الشرطة من تحريره يوم 22 من الشهر نفسه".

من جهة أخرى افاد مصدر في محافظة بغداد إن "مشاجرة عشائرية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء ضمن منطقة جسر ديالى، جنوب شرق بغداد، ما أسفر عن اصابة اثنين من أطراف المشاجرة بجروح مختلفة، كما أقدم مجهولون على رمي قنبلة صوتية (رمانة) مع رسالة تهديد على أحد منازل منطقة العطيفية، وسط بغداد، نتيجة خلافات عشائرية"، مبينا أن "الرمانة لم تنفجر وتم رفعها دون اصابات تذكر"