في بغداد وميسان.. غلق "شقة" واعتقال من بداخلها وضبط مخالفين أجانب (صور)

شفق نيوز/ أعلنت قيادة عمليات بغداد، يوم الخميس، غلق شركة للسفر والسياحة، غير رسمية، ومخزنين لبيع المشروبات الكحولية غير مجازين واعتقال عدد من المخالفين بداخلها، فيما تم ضبط خمسة مخالفين من جنسيات مختلفة لمخالفتهم لشروط الإقامة والعمل خارج الضوابط الرسمية في محافظة ميسان.

ففي بغداد، ذكرت قيادة العمليات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم غلق شركة للسياحة والسفر غير رسمية ومخزنين اثنين مخالفين لضوابط وشروط هيئة السياحة، بالإضافة إلى (شقة) تستخدم لبيع المشروبات الكحولية واعتقال عدد من المخالفين بداخلها وذلك في مناطق (كمب سارة، زيونة، فضوة عرب) بجانب الرصافة".

وأشارت القيادة، إلى أن هذه الممارسات الأمنية لتدقيق الشركات والمحال والمخازن غير الأصولية نفذتها تشكيلات الفرقة الأولى شرطة اتحادية، وقيادة شرطة بغداد الرصافة، بالاشتراك مع مفارز (الأمن السياحي).

وإلى ميسان، أعلنت قيادة شرطة المحافظة، ضبط خمسة أشخاص مخالفين لشروط الإقامة يحملون الجنسية السورية والباكستانية يعملون خارج الضوابط، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم أصولياً.

وأوضحت القيادة في بيان ورد للوكالة، أن عملية الضبط جاءت للحد من المخالفين لشروط الإقامة ومما تتسبب هذه الظاهرة بانخفاض أجور العاملين وحدوث مصاعب اقتصادية في مواجهة متطلبات المعيشة، وتفاقم البطالة لدى المواطنين، بالإضافة إلى المخاطر الصحية التي تنجم عن العاملين في مراكز التجميل وغيرها من المجمعات الصحية.

وبينت، أن الواجب الأمني نفذته مفارز من مفاصل قيادة الشرطة بالاشتراك مع جهاز المخابرات العراقي في ميسان وقسم شرطة الإقامة بتوجيه قائد شرطة المحافظة اللواء (لفتة فاخر المحمداوي).

وأكدت القيادة في ختام بيانها، أن جهود الأجهزة الأمنية مستمرة في ملاحقة الأجانب المخالفين، مطالبة في الوقت نفسه المواطنين بعدم إيواء الأشخاص الأجانب المخالفين للقانون، والإبلاغ الفوري عن محل تواجدهم خدمة للصالح العام.