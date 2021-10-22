في بغداد وميسان.. تحرير مختطف ونزاع مسلح يوقع جريحاً

شفق نيوز/ أفادت قيادة عمليات بغداد ومصدر أمني، يوم الجمعة، بتحرير مختطف واعتقال الخاطف، ونشوب نزاع مسلح بين جارين في العاصمة ومحافظة ميسان.

وقالت عمليات بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعد ورود بلاغ من احد المواطنين عن وجود شخص مختطف، تم تشكيل فريق عمل من خلية مكافحة الخطف ومفرزة من جهاز الأمن الوطني وقوة بالزي المدني من كتيبة استطلاع قيادتنا، وبإشراف ومتابعة من مدير استخبارات قيادة عمليات بغداد، تم تحرير المختطف واعتقال خاطفه في احد قواطع المسؤولية".

وأشارت إلى أن "تعاون المواطنين كان له الدور الكبير في إنجاح هذه العملية".

وفي تطور منفصل، أفاد مصدر أمني بمحافظة ميسان جنوبي العراق، بوقوع شجار مسلحا بين جيران في نواحي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شجارا مسلحا وقع بين جيران في ناحية سيد أحمد الرفاعي التابعة لقضاء الميمونة شمالي محافظة ميسان واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة بسبب خلاف على ممر مائي بين الطرفين".

وبين المصدر، أن " النزاع تسبب بسقوط جريح واحد نقل على إثرها للمشفى، بعدما طوقت القوات الأمنية مكان الحادث وسيطرت على الشجار المسلح ".