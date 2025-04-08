في بغداد وكوردستان.. اعتقال شخص ابتز فتاة والقبض على لصيّن

شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، اعتقال شخص ابتز فتاة وهددها بنشر صورها، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على متهمين اثنين قامت بسرقة 60 مليون دينار بالأنبار.

وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تم القبض على متهم لقيامه بابتزاز فتاة إلكترونياً، بعد أن استنجدت المشتكية بالدوريات مخبرة بتعرضها للابتزاز، من قبل شخص معروف من قبلها، حيث تم تهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، إذا لم تدفع له مبلغاً من المال".

وأضافت "تم تشكيل فريق عمل للإطاحة بالمتهم، وبعد جهد كبير ومميز تم نصب كمين محكم والقبض على المتهم بالجرم المشهود ضمن منطقة الحسينية، حيث اعترف بقيامه بجريمة الابتزاز"، موضحة أنه "تم تسليمه إلى مركز الشرطة لإكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه".

وعلى صعيد ذي صلة، ذكرت مديرية مكافحة إجرام الأنبار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ألقت القبض على متهمين اثنين قاما بسرقة 60 مليون دينار عراقي من إحدى الشقق السكنية في مدينة الرمادي، مركز محافظة الأنبار".

وأشارت إلى أن "العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع السلطات في إقليم كوردستان".