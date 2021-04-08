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في بغداد وكركوك.. هجوم مسلح واعتقال "إرهابي" بحوزته متفجرات

Category: أمـن

Date: 2021-04-08T14:38:10+0000
في بغداد وكركوك.. هجوم مسلح واعتقال "إرهابي" بحوزته متفجرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني وبيان رسمي، الخميس، بإصابة مدني بهجوم مسلح واعتقال "إرهابي" بحوزته متفجرات في بغداد وكركوك.

وقال المصدر الأمني لوكالة شفق نيوز، إن "مدنياً أصيب بجروح جراء هجوم مسلح نفذه مجهولون يستقلون دراجة نارية ضمن منطقة الامين ببغداد ثم لاذوا بالفرار".

وفي تطور منفصل، أفادت شرطة كركوك في بيان بأن قواتها "تمكنت، بالتعاون مع قطعات الجيش العراقي وجهاز المخابرات، من القاء القبض على ارهابي وضبطت بحوزته حقيبة تحتوي على عبوتين لاصقتين وصواعق تفجير وأجهزة موبايل".

وأضافت أنه "تم تسليم الارهابي الى جهاز مخابرات العراقي مع المضبوطات كونه احد اهدافهم حسب الاختصاص الوظيفي".

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