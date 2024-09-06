في بغداد وكركوك.. سقوط 4 جرحى بشجار "سكاكين" وهجوم على مشغل مولدة

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان، يوم الجمعة، إصابة 4 أشخاص بشجار بـ"السكاكين" و بهجوم على صاحب مولدة وذلك في حادثين منفصلين بمحافظتي بغداد وكركوك.

وأبلغ مصدر في بغداد وكالة شفق نيوز، بأن "مشاجرة بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات لم تعرف أسبابها ضمن منطقة الغزالية تطورت الى استخدام الاسلحة البيضاء (سكاكين) ما أسفر عن اصابة 3 اشقاء بجروح خطيرة أحدهم موظف مدني في وزارة الداخلية".

ولفت الى "نقلهم الى المستشفى فيما لاذ البقية بالفرار".

في السياق، قال مصدر أمني في كركوك لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحين اثنين يحملان سكاكين قاما فجر اليوم بالاعتداء على مشغل مولدة تقع في حي النصر قرب مستشفى النصر للولادات وسط كركوك، حيث دخل الشخصان الملثمان على صاحب المولدة وبيد احدهما مسدس وسكين والثاني سكين فقط وقاما بالاعتداء عليه ضربا على الرأس مما اسفر عن اصابته بجروح متوسطة".

وأضاف المصدر أن "المصاب نقل الى مستشفى كركوك العام لتلقي العلاج وتعمل الشرطة على الوصول الى الجناة ومعرفة الأسباب التي تقف خلف الاعتداء".