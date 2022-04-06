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في بغداد وكركوك.. الإطاحة بـ7 "إرهابيين" وضبط كدس ووكر لداعش

Category: أمـن

Date: 2022-04-06T18:40:23+0000
في بغداد وكركوك.. الإطاحة بـ7 "إرهابيين" وضبط كدس ووكر لداعش

شفق نيوز/ القت القوات العراقية، يوم الأربعاء، القبض على 7 "إرهابيين" وضبطت كدساً ووكراً لتنظيم داعش في محافظتي بغداد وكركوك.

وقالت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ شرطة بغداد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بناء على معلومات دقيقة توفرت لدى سيطرتي الانتصار وابو غريب القديم التابعتان الى مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد حول وجود متهمين بالارهاب يحاولون النفاذ من منحنيات التفتيش الخاصة بالسيطرات وعلى الفور وجه قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد فالح نعمة بتشكيل فريق عمل ميداني برئاسة اللواء حسن خنجر مدير شؤون السيطرات في شرطة بغداد ووجه بضرورة التفتيش الدقيق على جميع الداخلين الى العاصمة بغداد".

وأضاف، "تمكن فريق العمل من القاء القبض على متهم واحد في كل سيطرة من السيطرتين مطلوب وفق احكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب حيث تم اقتياد المتهمين الى مراكز الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".

بدورها قالت وكالة الاستخبارات في بيان، إن "قواتها القت القبض على (٥) خمسة ارهابيين والمؤشرة مطلوبيتهم وفق احكام المادة (٤/ارهاب) للانتمائهم لعصابات داعش، حيث تم تسليمهم الى جهات الطلب بموجب وصل استلام اصولي".

واشارت الى "ضبط وكر لعصابات داعش في العملية الثانية المنفذة في قضاء الطارمية ضمن محافظة بغداد والذي ضبط بداخله حزام ناسف وعبوة محلية الصنع مسلكة وبندقية واغطية منام".

اما العملية الثالثة والمنفذة في قضاء عگرگوف، ضبط فيها وفقا للبيان "كدس للعتاد من مخلفات داعش الارهابي احتوى على ثلاثة عبوات محلية الصنع على شكل جلكان (٢٠) لتر مخبأة تحت الارض، حيث تم التعامل مع المواد المضبوطة وردم الوكر دون حادث يذكر".

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