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في أربع محافظات.. اعتقال متهمين وضبط اعتدة

Category: أمـن

Date: 2021-04-14T11:32:45+0000
في أربع محافظات.. اعتقال متهمين وضبط اعتدة

شفق نيوز/ القت القوات الامنية، يوم الاربعاء، القبض على عدد من المتهمين وضبطت اعتدة واسلحة في بغداد وميسان ونينوى وكركوك.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان ورد لوكالة شفق نسوز، إن "قوة من قيادة عمليات بغداد شرعت بواجب تفتيش في عدة مناطق من بغداد ضمن قاطع مسوليتها، حيث القت القبض على (7) متهمين، وعثرت على بندقية m4 مع عتاد 150 اطلاقه وصاروخ كاتيوشا و(10) مسدسات وعتاد متنوع 429 اطلاقه وجهاز موتوريلا".

ووفقا لبيان ثان للخلية فأن "قوة من قيادة عمليات سومر نفذت واجب تفتيش في قضاء سوق الشيوخ - قضاء المجر الكبير - قلعة صالح حيت القت القبض على 5 مطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب".

كما شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش في منطقة كرن الشيطان وعثرت على حزام ناسف جاهز للتفجير ورمانتين يدوية ودرع عسكري ضد الرصاص وقداحتين تفجير وعتاد رشاشة bkc  عدد 250 اطلاقه وتم المعالجة ميدانيا، بحسب البيان.

وفي السياق، ذكر بيان للمقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك، أن "قوة  من المقر خرجت بواجب تفتيش وتطهير المنطقة المحصورة بين القرى ( المصطافية _ عباس النملة _ سيد حميد _ حسيب العارف _ البحر ) حيث تم العثور على عبوة شكل بلازما ومقذوفتين مدفعية، وقنبرة هاون 60 ملم ، وعبوة ناسفة على شكل جليكان سعه 20 لتر وتم تفجيرها موقعيا".

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