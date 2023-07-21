بمحافظات عراقية .. اعتقال متاجرين بالمخدرات أحدهم "خطير" دارت معه اشتباكات

شفق نيوز/ افادت وكالة الإستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كربلاء، يوم الجمعة، أنها ألقت القبض على "أخطر" تاجر للمخدرات والأسلحة وذلك بعد اشتباك وتبادل لإطلاق النار.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، ان مفارزها تمكنت بعد الاشتباك وتبادل اطلاق النار من القبض على اخطر المتهمين في تجارة المخدرات والاسلحة ومن خلال تفتيش المكان المتواجد فيه تم ضبط كمية كبيرة من مادة المخدرات ( الكرستال ) اضافة الى ضبط مجموعة من الاسلحة والاعتدة المعدة للبيع .

وتشير التقارير الاستخبارية الواردة، إلى أن المتهم يصنف من اخطر المتهمين على المواطنين وامنهم في المحافظة ، اضافة الى تجارة بالمخدرات ترويجها على المواطنين والتجارة في الاسلحة .

دونت اقوال المتهم بالاعتراف ، وسيحال الى الجهة التحقيقية المختصة لينال جزاءة العادل، وفقا للبيان.

في غضون ذلك القت القوات الامنية القبض على متهم يستقل عجلة نوع "جارجر" ضمن قاطع الرصافة في العاصمة بغداد.

وقال مصدر في الشرطة المحلية لوكالة شفق نيوز، إنه "وبالاستعانة بمفارز K9 التابعة لقيادة شرطة بغداد الرصافة تم تشخيص وتحديد المكان الذي فيه مادة الكرستال المخدرة تحت احد المقاعد العجلة التي كان يستقلها المتهم تُقدر بحوالي نصف كلغم.

وفي السياق افادت مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية في ذي قار جنوبي العراق في بيان ايضا، بأنها تمكنت من القاء القبض على المتهم ( أ.س.ك ) وضبط بحوزته كيلوغرام من مادة بيضاء ( مادة الكريستال المخدرة ).

ووفقا للبيان، فقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية وتوقيفه وفق المادة 28 من قانون المخدرات .