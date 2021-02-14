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في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين

Category: أمـن

Date: 2021-02-14T07:44:27+0000
في بغداد وصلاح الدين.. الاستخبارات تطيح بـ5 إرهابيين

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، يوم الأحد، القبض على خمسة ارهابيين ينتمون لتنظيم داعش بمحافظتي بغداد وصلاح الدين.

وقالت الوكالة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من خلال متابعة عناصر داعش للقصاص منهم وتجفيف منابعهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على خمسة ارهابيين اربعة منهم بمناطق متفرقة من محافظة بغداد والخامس في محافظة صلاح الدين مطلوبين وفق أحكام المادة الرابعة ارهاب لانتمائهم إلى التنظيم".

ولفتت الى أن "عمليات القاء القبض تمت وفق مذكرات قبض قضائية وتشكيل فريق عمل متخصص ، وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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