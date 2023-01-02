في بغداد وذي قار.. مقتل امرأة بنزاع عشائري وصعقة كهربائي تنهي حتى صبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الاثنين، بمقتل امرأة إثر نزاع عشائري سابق تطور لنزاع مسلح، فيما لقي شخص مصرعه بصعقة كهربائي وأصيب آخر برصاصة طائشة في ذي قار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة عشائرية اندلعت بسبب خلافات قديمة بين عشيرتين ضمن ناحية النهروان جنوب شرقي العاصمة بغداد، وتطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة وتبادل اطلاق النار، ما أدى إلى إصابة امرأة برصاصة أدى إلى وفاتها".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الحادث ونقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادث والتوصل إلى الجناة".

من جانب آخر، أبلغ مصدر امني في ذي قار وكالة شفق نيوز، بأن "صبياً يبلغ من العمر 13 عاما توفي في منطقة الشوفة وسط مدينة الناصرية نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية".

وأضاف أن "موظفاً في دائرة صحة ذي قار يبلغ من العمر 31 عاماً أصيب بطلق ناري طائش في البادية بالقرب من مطار الجبيلة الزراعي جنوبي مدينة الناصرية، اثناء تواجده مع اصدقائه في نزهة".