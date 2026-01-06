في بغداد وذي قار.. إصابة شرطي بهجوم وحريق بسوق "بالة"

شفق نيوز- بغداد/ذي قار

أُصيب شرطي بجروح، مساء الثلاثاء، إثر تعرّضه لهجوم مسلّح شمالي محافظة ذي قار، في حين اندلع حريق في سوق بمنطقة الكاظمية ببغداد.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الشرطي أُصيب بجروح نتيجة تعرّضه لهجوم مسلح في قضاء الشطرة"، مشيراً إلى أن "دوافع الهجوم المسلّح مرتبطة بخلاف عشائري سابق مع الطرف المنفّذ للهجوم".

وتم نقل الشرطي المُصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج، في حين فتحت القوات الأمنية تحقيقاً في ملابسات الحادث.

وفي بغداد، أفاد مصدر أمني، بـ"اندلاع حريق في سوق البالات بمنطقة الدروازة في الكاظمية".

وبين أن ""فرق الدفاع المدني هرعت إلى المكان للسيطرة على النيران وإخمادها".

وفي بغداد أيضا، ألقت مفارز قاطع شرطة نجدة الشعلة القبض على امرأة تبيع أدوية غير مرخصة ومنتهية الصلاحية (إكسباير) داخل أحد الأسواق الشعبية.

وقالت قيادة شرطة الكرخ في بيان لها ورد وكالة شفق نيوز، إن "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية دقيقة، حيث تم ضبط ومصادرة كميات كبيرة من الأدوية المخالفة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وإحالتها إلى الجهات المختصة أصولياً"، فيما تمّت مصادرة الأدوية المضبوطة، لإتلافها بالتعاون مع مفارز وزارة الصحة، بعد صدور قرار القاضي المختص، وفقاً لما جاء في البيان.