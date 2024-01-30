في بغداد وذي قار.. القبض على شخصين بحوزتهما 60 ألف دولار مزيفة

شفق نيوز/ أعلن جهاز الأمن الوطني، يوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على شخصين في بغداد وذي قار بحوزتهما 60 ألف دولار مزيفة يرومان ترويجها بالأسواق المحلية.

وقال الجهاز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "استناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة مصحوبة بمتابعة ميدانية من قبل مفارز جهاز الأمن الوطني في ذي قار، وبعد استحصال الموافقات القضائية جرى استدراج متهم بجريمة تزييف العملة والإطاحة به بالجرم المشهود".

وأضاف أن "المتهم كان يحاول إيصال مبلغ 30 ألف دولار مزيف إلى أحد الأشخاص، حيث اعترف بقيامه بطباعة هذا المبلغ بمساعدة أحد أقربائه".

وأشار الجهاز إلى أنه "في العاصمة بغداد، تمكنت مفارزنا من القبض على متهم آخر بتزييف العملة وبحوزته مبلغ 30 ألف دولار مزيف كان يروم المتاجرة به".

وأكد على إحالة المتهمين إلى الجهات القضائية لينالا جزاءهما العادل وفق القانون.