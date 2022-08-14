في بغداد وديالى.. مقتل رجل وامرأة بظروف غامضة ومسلحون يهاجمون منزل ناشط سياسي

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الاحد، بمقتل رجل وامرأة بنيران شخص اقتحم منزلهما شرقي العاصمة، فيما هاجم مسلحون مجهولون منزل ناشط سياسي في بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "شخصاً مسلحاً اقتحم منزلاً في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة، وفتح نيران سلاحه ما أسفر عن مقتل رجل وامرأة".

وبين أن "قوة أمنية توجهت إلى مكان الجريمة وقامت بنقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية وفتحت تحقيقاً بالحادث"، مشيراً إلى أنه "بحسب المعلومات الواردة فإن القاتل هو شخص معروف لدى المجنى عليهما".

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في ديالى، وكالة شفق نيوز، بأن "مجهولين هاجموا منزل الناشط السياسي سيف الدهلكي بإطلاقات نارية دون أي خسائر او إصابات بشرية ولاذوا بالفرار".

وأضاف ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته واسبابه"، مبينا ان "الناشط ينتمي لجهة سياسية وان أسباب الهجوم ما زالت غامضة وتخضع للتحقيق".