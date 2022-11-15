في بغداد وديالى  .. مصرع مدني والعثور على مختطف

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني والعثور على مختطف في محافظتي بغداد وديالى.

وقال مصدر أمني في محافظة ديالى لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا لقي مصرعه بحادث سير غامض في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)"، مشيرا الى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث سير مرورية يوميا بسبب مشاكل الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية أو الحوادث العرضية غير المتعمدة.

من جهة اخرى قال مصدر أمني في العاصمة بغداد لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على شخص يعمل مدرساً مقيد اليدين ومصاب بإصابة خفيفة في منطقة الرأس بالقرب من معمل الاسمنت ضمن معسكر الرشيد"، مبينا انه "وحسب ادعاء الرجل فقد تم خطفه من قبل مجهولين من مدخل منطقة الوشاش، شمالي بغداد".

واضاف المصدر أن "زوجة الرجل كانت تقدمت بإبلاغ عن اختطافه قبل ٤ ايام وطلبت شكوى ضد شخصين معروفين لديها".