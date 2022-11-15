سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد وديالى  .. مصرع مدني والعثور على مختطف

Category: أمـن

Date: 2022-11-15T08:29:46+0000
في بغداد وديالى  .. مصرع مدني والعثور على مختطف

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، بمصرع مدني والعثور على مختطف في محافظتي بغداد وديالى.

وقال مصدر أمني في محافظة ديالى لوكالة شفق نيوز إن "مدنيا لقي مصرعه بحادث سير غامض في أطراف ناحية جلولاء (70 كم شمال شرق بعقوبة)"، مشيرا الى أن "السلطات المختصة فتحت تحقيقا بالحادث ونقلت الجثة الى الطب العدلي".

وتشهد ديالى حوادث سير مرورية يوميا بسبب مشاكل الطرق واهمال قواعد السلامة المرورية أو الحوادث العرضية غير المتعمدة.

من جهة اخرى قال مصدر أمني في العاصمة بغداد لوكالة شفق نيوز إن "قوة امنية عثرت على شخص يعمل مدرساً مقيد اليدين ومصاب بإصابة خفيفة في منطقة الرأس بالقرب من معمل الاسمنت ضمن معسكر الرشيد"، مبينا انه "وحسب ادعاء الرجل فقد تم خطفه من قبل مجهولين من مدخل منطقة الوشاش، شمالي بغداد".

واضاف المصدر أن "زوجة الرجل كانت تقدمت بإبلاغ عن اختطافه قبل ٤ ايام وطلبت شكوى ضد شخصين معروفين لديها".

related

مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير جنوبي بغداد

Date: 2021-05-31 14:44:19
مصرع وإصابة 4 أشخاص من عائلة واحدة بحادث سير جنوبي بغداد

حادث مروع يودي بحياة ثلاث نساء بينهن طفلة قرب بغداد

Date: 2020-09-05 08:19:48
حادث مروع يودي بحياة ثلاث نساء بينهن طفلة قرب بغداد

مصرع شقيقة قائد أمني كبير ببغداد واغتيال مدني في ديالى

Date: 2021-12-02 12:17:01
مصرع شقيقة قائد أمني كبير ببغداد واغتيال مدني في ديالى

وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

Date: 2021-01-31 05:49:54
وفاة شخصين بحادث على طريق بغداد - كركوك

مصرع مدنيين جراء تصادم عجلات على طريق بغداد - كركوك

Date: 2021-10-29 08:58:01
مصرع مدنيين جراء تصادم عجلات على طريق بغداد - كركوك

بغداد.. مصرع منتسبين اثنين بحادث سير على سريع محمد القاسم

Date: 2022-05-02 19:01:21
بغداد.. مصرع منتسبين اثنين بحادث سير على سريع محمد القاسم

في ديالى وبغداد.. إعادة فتاة هاربة لذويها وتوقيف مسافر بجواز مزور

Date: 2022-01-03 12:59:30
في ديالى وبغداد.. إعادة فتاة هاربة لذويها وتوقيف مسافر بجواز مزور

مصرع ضابط وإصابة مدنيين بحادث سير في ديالى

Date: 2022-07-26 10:52:58
مصرع ضابط وإصابة مدنيين بحادث سير في ديالى