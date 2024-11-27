في بغداد وديالى.. اعتقال 3 إرهابيين أحدهم اختطف امرأة أسترالية

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على إرهابي وتحرير امرأة أسترالية كانت قد اختطفها، فيما اعتقلت القوات الأمنية بديالى اثنين من الإرهابيين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات وردت تفيد بوجود شخص مطلوب وفق المادة 4/ إرهاب ضمن منطقة الغدير شرقي بغداد، وتم تجهيز قوة والخروج إلى المنطقة ونصب كمين محكم له واعتقاله".

وأضاف أنه "تم تحرير مختطفة كانت معه أسترالية الجنسية، وجرى التحفظ على الطرفين واتخاذ الإجراءات الأصولية".

بدورها أعلنت قيادة شرطة ديالى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن خلية "الصقور" الاستخبارية وبالاشتراك مع مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب ديالى ومفارز من شرطة ديالى، تمكنت بعملية نوعية خاطفة من إلقاء القبض على متهمين اثنين وفق المادة 4/ إرهاب شاركا بعمليات إرهابية في وقت سابق استهدفا بها القوات الأمنية والمواطنين.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وتسليمهما إلى الجهات المختصة لينالا جزائهما العادل.