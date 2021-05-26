في بغداد وبابل .. وفاة وجرح 12 شخصا بينهم تركي ومحاولة "نحر" طفل فاشلة تسبب بإصابته

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية يوم الأربعاء بمصرع وإصابة 12 شخصا بينهم أطفال بحوادث متفرقة في أماكن مختلفة في العاصمة بغداد، ومحافظة بابل.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، خلال سرد الحوادث إن شخصا تركي الجنسية يعمل عامل بناء في شركة "جوهرة" للمقاولات من على بناية قيد الإنشاء في منطقة الدورة جنوبي بغداد تم نقلة الى مستشفى الزعفرانية وفارق الحياة هناك.

وأشارت المصادر إلى قيام شخص بمحاولة قتل طفل عمره ٣ سنوات (نحراً) داخل دارهم البلديات شرقي بغداد مما أدى إلى الطفل بجروح بليغة تم نقله إلى مستشفى ابن النفيس صالة العمليات علما ان المتهم اعلاه يسكن نفس الدار الطابق الثاني بصفة مستأجر.

ونوهت المصادر إلى وفاة نزيل محكوم ١٥ سنة داخل مستشفى التابع الى سجن التاجي لتدهور حالته الصحية

وتابعت بالقول إن عجلة نوع "رينو" ارتطمت بعمود كهرباء في منطقة الكرادة وسط بغداد أسفر الحادث عن وفاة سائق العجلة وطفلين وإصابة زوجته وشخصين آخرين بجروح تم نقلهم الى مستشفى الشيخ زايد، مشيرة إلى أن سبب وقوع الحادث هو أن السائق كان مخمورا.

بابل

وقالت مصادر إن أربعة أشخاص من اسرة واحدة لقوا حتفهم، عندما انقلبت العجلة التي كانوا يستقلونها على الطريق الرابط بين بابل وبغداد قرب ناحية الاسكندرية.

ميسان

قام أشخاص مجهولون باستهداف منزل مواطن وسط العمارة بقنبلة يدوية (رمانة).

ووفقا للمصادر فإن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، فقط بعض الخسائر المادية، فيما فتحت قوات الأمن تحقيقا في الحادث لكشف هوية الأشخاص المجهولين وأسباب ودوافع اقدام على مهاجمة المنزل.

ذي قار

أقدم شاب في العشرين من عمره على محاولة انتحار من خلال تناول ١٦ شريطا من العقاقير الدوائية داخل منزله وسط مدينة الناصرية.

وقالت المصادر إنه تم انقاذ الشاب بعد نقله إلى المستشفى، فيما فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً بالحادث لمعرفة الأسباب التي دعته لمحاولة الانتحار.