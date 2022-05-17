سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

في بغداد وبابل.. اصابة 3 اشخاص بجروح وانتشال جثة فتاة من نهر الفرات

Category: أمـن

Date: 2022-05-17T14:11:08+0000
في بغداد وبابل.. اصابة 3 اشخاص بجروح وانتشال جثة فتاة من نهر الفرات

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في بغداد، يوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة أشخاص في حادثين منفصلين والقبض على اثنين يتاجران بالمخدرات في مناطق متفرقة من العاصمة، فيما انتشلت الشرطة النهرية جثة فتاة في محافظة بابل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "مشاجرة حصلت بين شخصين اثنين تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة في منطقة الكمالية شرقي بغداد، واسفرت عن إصابة أحدهما برصاصة في بطنه والآخر برصاصة في الصدر".

واشار الى انه "تم نقلهما الى مستشفى قريب لتلقي العلاج في باشرت الشرطة بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية".

من جانب آخر، ذكر المصدر ان "مسلحين مجهولين هاجموا راعي أغنام في قضاء النهروان جنوب شرقي العاصمة، في محاولة لسرقة أغنامه، إلا أنه قاومهم مما أدى إلى إصابته بعدة طعنات بالسكاكين".

وبين ان "قوة امنية وصلت على الفور الى مكان الحادث ونقلت المصاب الى المستشفى، فيما لاذ المسلحون بالفرار الى جهة مجهولة".

وفي بغداد ايضا؛ ألقى مجهولون قنبلة يدوية بالقرب من منزل في حي سومر في منطقة بغداد الجديدة، ولم يسفر التفجير عن اصابات تذكر.

وعلى صعيد منفصل، قال المصدر ان "قوة امنية القت القبض على شخصين اثنين بالجرم المشهود يتاجران بالمواد المخدرة أثناء عملية الاستلام والتسليم ضمن منطقة الشيخ عمر وسط بغداد، وضبطت بحوزتهم مواداً مخدرة".

وفي محافظة بابل انتشلت الشرطة النهرية جثة فتاة من نهر الفرات المار بقضاء المسيب شمال الحلة، وفتحت تحقيقاً بالحادث لمعرفة هل الفتاة سقطت في النهر بهدف الانتحار ام الحادث جنائي.

related

الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل

Date: 2021-07-30 16:12:25
الإطاحة بمبتزين الكترونيين وخاطفين في بغداد وبابل

في محافظتين.. مصرع 5 بحادث سير وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

Date: 2022-05-13 19:55:26
في محافظتين.. مصرع 5 بحادث سير وإصابة آخرين بمشاجرة مسلحة

في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

Date: 2020-12-06 06:20:28
في بغداد والبصرة .. إبطال مفعول 3 قنابل وتحرير فتاة اختطفتها عصابة منذ 4 اشهر

"لم اعد قادراً على التحمل".. رسالة عامل بلدية قبل انتحاره في بابل

Date: 2022-04-27 20:13:02
"لم اعد قادراً على التحمل".. رسالة عامل بلدية قبل انتحاره في بابل

العثور على جثتين في بغداد وبابل

Date: 2020-11-29 06:18:09
العثور على جثتين في بغداد وبابل

العثور على جثة واعتقال "إرهابي" وضبط متفجرات في 3 محافظات

Date: 2021-06-30 08:18:21
العثور على جثة واعتقال "إرهابي" وضبط متفجرات في 3 محافظات

انفجاران واعتقال إرهابي "خطير" في بغداد وبابل

Date: 2022-01-15 06:32:04
انفجاران واعتقال إرهابي "خطير" في بغداد وبابل

اندلاع عدة حرائق بمحافظات عراقية وإنقاذ 3 نساء و3 شبان من ألسنة النيران والغرق

Date: 2022-05-14 18:14:47
اندلاع عدة حرائق بمحافظات عراقية وإنقاذ 3 نساء و3 شبان من ألسنة النيران والغرق