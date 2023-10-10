في بغداد والسليمانية.. اعتقال منتسبين تابعين لوزارة الدفاع وشبكة نصب بآثار مزيفة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، باعتقال منتسبين تابعين لوزارة الدفاع الاتحادية أحدهما ارتكب جريمة قتل بحق شقيقه في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت المديرية العامة لآسايش السليمانية ثلاثة اشخاص بتهمة التعامل بقطع تاريخية مزيفة.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز إنه "تم اليوم القبض على منتسب في وزارة الدفاع أقدم على قتل شقيقه وقام بالاتصال بذويه وأبلغهم بقتله"، مبينا انه "تم ضبط السلاح المستخدم بالجريمة بعد اخفاءه في إحدى الساحات المتروكة ضمن منطقة جسر ديالى، جنوب شرق بغداد".

وفي السياق أضاف المصدر أن "قوة أمنية بالتعاون مع خلية الخطف تمكنت من القبض على أحد الأشخاص المنسوبين لوزارة الدفاع دائرة المحاربين صادرة بحقه مذكرة قبض ومطلوب الى لجنة الخطف في عمليات بغداد ضمن منطقة زيونة، شرقي بغداد".

من جهة أخرى أعلنت المديرية العامة لاسايش السليمانية، اعتقال ثلاثة اشخاص بتهمة التعامل بمواد تاريخية مزيفة.

وقالت مؤسسة أسايش اقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مديرية أسايش غرب السليمانية وقوات كوماندوز كوردستان ألقت القبض على ثلاثة أشخاص في منطقة (تكية كاكمند) في السليمانية وبحوزتهم قطع أثرية مزورة"، مبينة انه "تم احتجاز المتهمين بموجب المادة 24 من قانون الآثار".