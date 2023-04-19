في بغداد والبصرة .. ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة واعتقال متهمين "من إحدى دول الجوار"

شفق نيوز / أعلنت وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، اعتقال شخصين واحباط ادخال (5) كغم من مادة الحشيش المخدرة كانا يحاولان إدخالها عبر احدى دول الجوار الى البصرة، فيما ضبطت الشرطة الاتحادية (134000) حبة مخدرة بعملية نوعية شمالي بغداد.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه "وضمن مهامها في مسك الحدود مع دول الجوار ومن خلال معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من احباط عملية ادخال (5) كغم الى داخل الاراضي العراقية (في البصرة) عبر احدى دول الجوار والقاء القبض على متهمين اثنين من احدى دول الجوار".

وأضافت أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي وايداع المتهمين التوقيف لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما"

من جهتها قالت الشرطة الإتحادية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "قوة من اللواء العشرين /الفرقة الخامسة مسنودة بالجهد الاستخباري ومفرزة من جهاز الأمن الوطني، تمكنت من تنفيذ عملية استباقية نوعية في منطقة (الإصلاح)، شمالي بغداد ، أسفرت عن العثور على (134000) حبة مخدرة مختلفة الأنواع، وتم التعامل مع المواد المضبوطة اصولياً".