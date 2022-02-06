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في بغداد والبصرة .. رجل ينتحر برمي نفسه من أعلى منزله وآخر يقتل أخاه

Category: أمـن

Date: 2022-02-06T08:56:00+0000
في بغداد والبصرة .. رجل ينتحر برمي نفسه من أعلى منزله وآخر يقتل أخاه

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمني يوم الأحد باقدام شخص على الانتحار فيما اقدم آخر على قتل أخاه في حادثين منفصلين وقعا في محافظتي بغداد والبصرة.

وأبلغت المصادر وكالة شفق نيوز، بأن اضطرابات نفسية دفعت رجلا الى رمي نفسه من فوق سطح المنزل بدافع الانتحار ما اسفر عن وفاته في الحال.

وأشارت إلى أن الحادث وقع ضمن قطاع ٩ في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وفي حادث ثان قالت المصادر إن شرطة البصرة القت القبض على متهم هارب قام بقتل أخيه بواسطة بندقية صيد (كسرية).

ووفقا لتلك المصادر فإن المتهم قام باطلاق النار على أخيه في منطقة اعلى الصدر تحت الرقبة وبعد ان لاذ المتهم الى جهة مجهولة تمكنت الاجهزة الأمنية وبعد جمع المعلومات من القبض على المتهم وتسليمه الى مركز شرطة البراضعية .

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