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إنتحار رجل وامرأة ومقتل شخص واصابة نجله بحوادث ببغداد والبصرة

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T10:19:03+0000
إنتحار رجل وامرأة ومقتل شخص واصابة نجله بحوادث ببغداد والبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني مسؤول يوم الجمعة بتسجيل حالتي انتحار في كل من العاصمة بغداد ومحافظة البصرة اقصى جنوبي البلاد.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان المدعو (ع.ص) تولد ١٩٩٠ انتحر بأسلوب الشنق داخل داره ضمن منطقة الطالبيةشرقي بغداد.

واضاف المصدر ان  المدعوة (غ.م) تولد ١٩٧٤ انتحرت ايضا بواسطة تناولها مادة "الزرنيخ" السامة ضمن قضاء الزبير في البصرة، مبينا ان المعلومات تشير الى انها تعاني من حالة نفسية.

وبحسب إحصائية حكومية أظهرت ارتفاع حالات الانتحار من 319 في عام 2003 ، باستثناء إقليم كوردستان، إلى 519 في عام 2019.

في غضون ذلك قال ضابط امني ان مسلحين قاموا بقتل شخص واصابة نجله باطلاق النار عليهما، مشيرا الى ان الشخص المقتول صاحب معمل لبيع الارضيات ما يُسمى باللهجة الدارجة "الكاشي" في حسينية المعامل شرقي بغداد.

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